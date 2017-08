Harvey: notre envoyé spécial sur place

L’envoyé spécial de TVA Nouvelles, Félix Séguin, est arrivé mardi matin à Houston, au Texas, alors que la tempête Harvey reprend de la vigueur et pourrait s’abattre à nouveau sur Houston.

Plus d’un mètre de pluie est déjà tombé sur la quatrième plus grande ville des États-Unis et les précipitations doivent se poursuivre au moins jusqu’à mercredi ou jeudi.

Le président américain Donald Trump doit arriver cet après-midi dans la ville de Houston, sous la menace constante d’une montée des eaux.

Centre d’urgence

Sur place, Félix Séguin s’est rendu au Centre des congrès George Brown de Houston qui accueille plusieurs milliers d’évacués dont certains devront quitter par manque de place.

Plus de 8000 résidents ont déjà été transférés dans des refuges et les sauvetages sont toujours en cours.

Suivez les interventions de Félix Séguin à LCN, aux bulletins de TVA Nouvelles et sur TVANouvelles.ca.