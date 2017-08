Hausse du bénéfice et du dividende pour la Banque Scotia

La Banque Scotia a annoncé mardi une hausse de son bénéfice et de son dividende pour le troisième trimestre.

Ses profits s’élèvent à 2,103 milliards $ pour la période de trois mois se terminant le 31 juillet dernier contre 1,959 milliard $ à la même époque l’an dernier.

Le bénéfice dilué par action est donc de 1,66, contrairement à 1,54 au troisième trimestre de 2016.

La Scotia a ainsi augmenté son dividende trimestriel de 3 cents qui est maintenant de 79 cents par action, soit une hausse de 7 % par rapport à l’exercice précédent.

«La Banque a généré d'excellents résultats trimestriels, les activités du Réseau canadien et des Opérations internationales liées aux services bancaires aux particuliers et aux entreprises ayant affiché une croissance à deux chiffres», a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia, par communiqué.

«Le Réseau canadien a connu un excellent trimestre, comme en témoigne le bénéfice de plus de 1 milliard de dollars traduisant la croissance des prêts et des dépôts, l'élargissement de la marge et la productivité accrue. Nos investissements dans les services bancaires numériques, y compris dans Tangerine, nous aideront à approfondir nos relations avec les clients», a-t-il précisé.

M. Porter a ajouté que le bénéfice des opérations internationales a été supérieur à 600 millions $.

«La solide lancée de ce secteur d'activité découle de la robuste croissance des prêts et des dépôts, du levier d'exploitation positif et de l'amélioration de la qualité du crédit», a-t-il dit.

Les revenus sont passés de 6,64 milliards $ au troisième trimestre de 2016 à 6,894 milliards $ au dernier trimestre.