La CAQ et le PQ dénoncent l’électoralisme des libéraux

Les candidats de la CAQ et du PQ dans Louis-Hébert dénoncent l’électoralisme du ministre libéral François Blais, qui s’est avancé lundi sur le prolongement vers l’ouest de l’autoroute Félix-Leclerc.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais, a profité en début de semaine de l’annonce des travaux d’élargissement de l’autoroute Henri-IV pour signaler que tout serait planifié en fonction du prolongement éventuel de l’autoroute Félix-Leclerc jusqu’à l’autoroute 40.

Il n'a toutefois précisé aucun coût, ni échéancier. «Je suis sceptique, [...] ça a l’air d’une annonce électorale», a réagi le candidat de la Coalition avenir Québec, Normand Sauvageau, en entrevue téléphonique avec notre Bureau parlementaire.

«On a vraiment l’impression que c’est une annonce électorale», a aussi déploré de son côté le candidat du Parti québécois, Normand Beauregard, qui a officialisé sa candidature la même journée choisie par M. Blais pour insister sur le prolongement éventuel de l’autoroute Félix-Lerlerc.

Pour ou contre?

Pour ce qui est de savoir s’ils seraient favorables à ce projet... «On n’est pas contre la vertu», a dit le candidat caquiste, qui fait du thème de la fluidité dans les transports l’une de ses priorités.

M. Sauvageau, qui se dit «sceptique» par rapport au projet avancé par M. Blais, craint que ce soit une façon, pour les libéraux, d’essayer d’éviter d’attirer trop l’attention sur le projet de 3e lien entre Québec et Lévis.

Faisant valoir qu’il voyage souvent à vélo pour se rendre au travail en été, le candidat du Parti québécois prône pour sa part une approche plus écologique et moins à risque sur le plan de l’étalement urbain.

«On sait que les libéraux, comme les caquistes, sont des pro-automobiles, pro-pétrole, des pro-autoroutes», a dit M. Beauregard.

Refus catégorique de Loranger

En 2016, lorsque le ministre Blais avait évoqué la possibilité de prolonger l’autoroute Félix-Leclerc une première fois, le maire de L’Ancienne-Lorette Émile Loranger était sorti de ses gonds.

Un an plus tard, il s’oppose toujours bec et ongles au projet d'autoroute ou de boulevard urbain qui aurait pour effet de «massacrer» sa ville et de la couper en deux, pour reprendre ses termes de l’époque. Il s’inquiète aussi pour la quiétude des voisins, pour les commerçants du boulevard Wilfrid-Hamel qui risquent d’en souffrir puis des impacts sur l’environnement.

