La STM voit grand pour 2025

D'ici 2025, la Société de transport de Montréal (STM) prévoit augmenter de 12 % le service d'autobus et de 27 % celui du métro.

C'est, entre autres, ce que prévoit réaliser la STM grâce à son nouveau plan stratégique 2025 qu'elle présentait mardi.

Cette bonification sera notamment due à l'achat de nouveaux trains Azur, qui augmenteront la fréquence et la capacité d'accueil du métro, puis au remplacement et à l'ajout d'autobus. Un remaniement du réseau d'autobus est également envisagé dans ce nouveau plan.

Parmi les autres initiatives qui seront mises en place, on compte l'installation de nouveaux ascenseurs un peu partout sur le réseau du métro pour atteindre 41 stations accessibles en 2025. Actuellement, une douzaine de stations le sont.

La plus grande différence entre ce nouveau plan stratégique et l'ancien est, selon la STM, la capacité de réaliser les projets. Et ce, entre autres, grâce à la nouvelle gouvernance et aux nouveaux pouvoirs qui sont attribués à la STM.

Elle pourra ainsi prendre elle-même la décision de démarrer des projets, notamment ceux concernant le prolongement du métro.