Le maire suppléant de Rimouski se lance dans la course

Marc Parent sera candidat à la mairie de Rimouski à l'élection du 5 novembre prochain. Il est maire suppléant de la Ville depuis le départ d'Éric Forest il y a maintenant 9 mois.

Quand Éric Forest a annoncé son départ de Rimouski afin de devenir sénateur à Ottawa, le conseil municipal a choisi Marc Parent pour lui succéder jusqu'à la prochaine élection municipale, mais à condition qu'il s'engage à ne pas se présenter à la mairie.

Marc Parent revient sur son engagement aujourd'hui, d'abord parce que ses collègues du conseil lui ont récemment donné le droit de le faire, et aussi parce que le conseiller du district Sacré-Coeur, Rodrigue Joncas, qui devait se présenter à la mairie a changé d'idée.

À noter que la femme d’affaires Chantal Pilon, elle aussi, est revenue sur sa décision de se lancer en politique municipale.

Marc Parent affirme avoir pris goût à la tâche qu'il occupe par intérim depuis neuf mois. Il souhaite continuer à travailler au développement de Rimouski: «Effectivement, j’ai profité d’une visibilité. Je peux vous dire que si je m’étais planté, je ne serais sûrement pas là aujourd’hui. La population a eu 9 mois pour me voir évoluer. Les membres du conseil ont eu 9 mois pour me voir évoluer. [...] Je ne veux pas être redevable à qui que ce soit si le 5 novembre prochain les électeurs choisissent de m’élire à titre de maire. Je pense qu’il est important d’avoir une indépendance.»

Marc Parent connaît déjà quelques-uns de ses opposants.

L'actuel conseiller municipal Pierre Chassé est l'un de ceux-là.

L'entrepreneur Frédéric Rioux en est un autre, de même que Djanick Michaud, l'ancien attaché politique du député fédéral Guy Caron.

Jean Richard, un retraité et beau-frère de Marc Parent, est aussi de la course. Ce qui de toute évidence crée un malaise chez le principal intéressé. «Ça, je vous ne cacherai pas que ça a été une surprise pour moi, a ajouté Marc Parent. Je l’ai appris en même temps que vous tous. En fait, il a eu la décence de m’appeler 10 minutes à l’avance pour me dire: "Ah! En passant, je me présente à la mairie." Je pense que vous avez tous des meilleures chances d’être invités à un party de Jour de l’An que lui, c’est indéniable. Ce qui me préoccupe le plus là-dedans, c’est au niveau de l’aspect familial.»

La période de mise en candidature s'ouvre le 22 septembre.