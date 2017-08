Le roi de Jordanie espère un élargissement du cessez-le-feu en Syrie

Le roi Abdallah II de Jordanie a plaidé mardi à Ottawa pour un élargissement du cessez-le-feu en Syrie afin de favoriser «une solution politique» et le retour de milliers de réfugiés.

«Nous espérons que le cessez-le-feu au sud-ouest de la Syrie soit élargi à l'ensemble du pays, ouvrant la voie à une solution politique garantissant l'intégrité territoriale tout en mettant fin au bain de sang», a déclaré le roi jordanien lors d'une conférence de presse.

Le royaume hachémite partage une frontière de plus de 370 km avec la Syrie, où la guerre a fait depuis 2011 plus de 330 000 morts et provoqué le déplacement de plus de la moitié de la population.

À l'issue de sa visite au Canada, Abdallah II a demandé au premier ministre Justin Trudeau de poursuivre sa politique d'ouverture aux réfugiés.

«Le Canada a chaleureusement accueilli des réfugiés syriens et nous espérons qu'il poursuive sa politique humanitaire» afin d'offrir une nouvelle vie aux migrants, a indiqué le roi.

Environ 40 000 Syriens ont trouvé asile au Canada depuis la fin 2015, en provenance des camps de réfugiés en Jordanie et au Liban.

Le royaume jordanien abrite plus de 650 000 réfugiés syriens selon l'ONU, 1,4 million selon les autorités du royaume.

Justin Trudeau a assuré que le Canada allait poursuivre le financement de projets au bénéfice des Jordaniens et des réfugiés, tout en améliorant la situation sur le plan de l'égalité des sexes.

«La politique féministe» du gouvernement canadien permet de soutenir les femmes dans le cadre du développement international, car «lorsque les femmes sont soutenues, cela conduit à un monde plus stable, paisible et prospère», a estimé Justin Trudeau.

M. Trudeau a annoncé une aide de 45,3 millions de dollars canadiens pour des projets de «développement économique ou le renforcement socio-économique des femmes», mais aussi pour l'accueil des réfugiés en Jordanie et au Moyen-Orient.