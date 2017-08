Les employés de La Capitale ébranlés

Le coureur de 30 ans décédé à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire à quelques kilomètres à peine du fil d’arrivée du 20e Marathon SSQ Lévis-Québec était le père d’une fillette et travaillait pour le groupe financier La Capitale.

Maxime Pouliot-Rochefort, de Saint-Augustin-de-Desmaures, laisse dans le deuil sa conjointe et sa petite fille d’à peine un an, selon ce que le conseiller en communication et relations publiques chez La Capitale groupe financier, Jean-Pascal Lavoie, a précisé au «Journal de Québec».

Le jeune père de famille travaillait pour l’organisation depuis mars 2017 à titre d’analyste d’investissement dans le service de la vice-présidence aux placements.

Il s’était démarqué

Aux dires de son employeur, il s’y serait rapidement démarqué. D’ailleurs, les employés qui ont travaillé de près ou de loin avec le coureur étaient ébranlés au lendemain de son décès, alors qu’il a succombé à un arrêt cardiorespiratoire, dimanche, à quelques kilomètres du fil d’arrivée du 20e Marathon SSQ Lévis-Québec.

«Les employés sont très ébranlés», confirme M. Lavoie. «Il était très apprécié de ceux-ci. Les personnes qui le connaissaient de proche, de savoir qu’un de nos employés a perdu la vie de façon tragique en fin de semaine, c’est un choc pour tout le monde en particulier pour son équipe. C’était une petite équipe tissée très serrée, alors les employés sont sous le choc», ajoute le porte-parole, qui glisse du même souffle que les employés offrent d’ailleurs leurs sympathies «aux proches de Maxime, et en particulier à sa famille.»

Soutien aux employés

Par ailleurs, le service de ressources humaines de l’organisation offre du soutien aux employés qui pourraient en ressentir le besoin à la suite du tragique décès de leur collègue.

Quant à savoir si Maxime Pouliot-Rochefort participait fréquemment à des courses du genre, M. Lavoie n’était pas en mesure de le confirmer au Journal. Toutefois, sur le site internet Sportstats, on peut constater que le jeune homme a participé, en 2015, à la course des jeunes professionnels CPA. Il avait terminé en 13e position sur un total de 65 participants.

Il était membre de l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) depuis 2015.

— Avec la collaboration de Nicolas Saillant