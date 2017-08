Lisée appuie le prolongement de l’autoroute 19

Un an avant les élections générales, le chef du Parti québécois donne son appui au parachèvement de l’autoroute 19 jusqu’à Bois-des-Filion, dans les Laurentides.

C’est un projet qui est réclamé depuis plus de 40 ans par les élus du secteur, ce qu’ils espèrent maintenant c’est que l’appui du chef de l’opposition officiel puisse peser dans la balance et mettre de la pression sur le gouvernement libéral.

Rappelons que l’autoroute 19 à la hauteur de Laval possède six voies, elle devient ensuite la 335 et tombe à quatre voies, puis deux voies

C’est, également, au-delà de 60 000 automobilistes qui empruntent la 335, alors qu’elle avait été conçue pour en accueillir six fois moins.

Les élus sont à bout de patience, ce qu’ils disent c’est que ce n’est pas la première fois qu’ils se font annoncer un projet de parachèvement de l’autoroute 19, mais que ce dernier ne prend jamais forme.

Ce dont il est question présentement c’est le parachèvement de l’autoroute 19, mais aussi l’ajout de voies réservées aux autobus pour le transport collectif.

«C’est demandé par nos citoyens, c’est juste qu’on les a laissés tombé pour ce qui est de l’offre en transport collectif ici dans la région», mentionne Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion.

«En ce moment, les gens ont le choix entre la voiture et la voiture, parce que s’ils prennent la voiture, ils sont bloqués pendant 1h30 et s’ils prennent l’autobus ils sont bloqués pendant 1h30, alors avec cet élargissement, nous allons leur donner un choix préférentiel. S’ils veulent aller plus vite, l’autobus va leur permettre ça», ajoute le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

Jean-François Lisée ne cache pas souhaiter faire des percées dans les secteurs de Lanaudière et des Laurentides en vue de la prochaine campagne électorale, toujours est-il que l’appel est lancé pour un projet de parachèvement de l’autoroute 19.