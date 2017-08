Mark Zuckerberg papa pour une deuxième fois

Mark Zuckerberg est à nouveau papa. Le fondateur de Facebook et sa femme, Priscilla Chan, ont accueilli leur deuxième enfant, comme il l’a annoncé sur le réseau social.

«Priscilla et moi sommes ravis de vous annoncer la naissance d’August! A-t-il publié. Nous lui avons écrit une lettre pour lui décrire le monde dans lequel nous espérons qu’elle grandira, et nous espérons aussi qu’elle ne grandira pas trop vite.»

Mark Zuckerberg a profité de son petit message pour partager la dite lettre avec ses lecteurs en expliquant un peu ce qu’il souhaitait pour ses deux filles, August, et Maxima, qui a 2 ans.

«Chère August, bienvenue dans ce monde! Ta mère et moi avons hâte de voir ce que tu vas devenir, a-t-il ajouté. Quand ta sœur est née, nous avons écrit une lettre qui décrivait le monde dans lequel nous espérions qu’elle grandirait... Mais plutôt que de te parler de ton avenir, nous voulons parler de notre enfance. Le monde peut s’avérer assez grave. C’est pour ça qu’il faut prendre le temps de sortir et de s’amuser. L’enfance est un moment magique. Tu n’en auras qu’une, donc ne la gâche pas en te souciant trop de l’avenir... August, nous t’adorons et nous sommes ravis de poursuivre cette aventure avec toi. Nous te souhaitons une vie pleine de joie, d’amour et du même espoir que tu nous offres aujourd’hui. Signé : papa et maman, qui t’aimons.»

Mark Zuckerberg et Priscilla Chan s’étaient mariés en 2012