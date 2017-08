Meurtre lors de la Saint-Jean en 2015: les deux accusés plaident coupables

Les deux suspects accusés du meurtre d’un homme lors de la soirée de la Saint-Jean en 2015 à Montréal ont écopé d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour homicide involontaire, mardi.

Wassim Filali et Sebastien Nicu Baltatu Casu ont décidé de plaider coupables à des accusations réduites.

Ils ont tous deux reconnu avoir poignardé à mort Jimmy Sanchez Ramos dans la nuit du 24 juin 2015.

L'affaire a débuté par une altercation entre un groupe de jeunes près du boulevard Saint-Laurent et de la rue Prince-Arthur, vers 3 h 15.

Les jeunes se seraient ensuite dispersés, mais la dispute aurait repris de plus belle un peu plus loin, à l'angle de l'avenue des Pins et de la rue Clark. C'est à cet endroit que la bagarre aurait dégénéré et que la victime a reçu au moins un coup de couteau au thorax qui lui a été fatal.

Lors du procès, qui s’est déroulé au palais de justice de Montréal, la mère de Jimmy Sanchez Ramos est venue raconter au tribunal toute la douleur qu’elle a vécue à la suite de la mort de son fils.

En espagnol, sa langue maternelle, elle a toutefois déclaré qu’aujourd’hui, grâce à l’aide de Dieu, elle était en mesure de pardonner les deux meurtriers. Elle leur a d’ailleurs fait part de son souhait de les voir se reprendre en main en plus de leur souhaiter un avenir meilleur.