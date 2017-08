Montréal va refondre son réseau d’autobus d'ici 2025

Dans le cadre de son Plan stratégique 2025, la Société de transport de Montréal (STM) prévoit réviser l’entièreté de son réseau d’autobus.

«On fait souvent des ajustements en continu, mais là, on va revoir de manière globale l’ensemble du réseau», a expliqué Johanne Dufour des Affaires publiques de la STM.

«L’arrivée du [Réseau électrique métropolitain (REM)] va nous pousser inévitablement à revoir l’ensemble du réseau dans l’ouest, qui représente le tiers du réseau», a-t-elle poursuivi en ajoutant que le prolongement de la ligne bleue vers l’est de l’île affectera également cette portion du réseau d’autobus.

La mise en service du train de la Caisse de dépôt et placement du Québec devrait se faire en 2020. Sur ses 67 kilomètres, le REM connectera la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal ainsi que l’ouest de la ville et l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau.

Après ce chantier, l’ajout de cinq stations à la ligne bleue jusqu’à Anjou devrait se mettre en place. Le gouvernement du Québec a annoncé en mars dernier réserver des fonds pour le lancement des travaux en 2021.

La STM et la Ville de Montréal dévoileront, mardi, différentes initiatives qui seront mises en place d’ici 2025 pour le transport en commun de la métropole.