Panne d'électricité majeure à Québec

Une panne électrique d’importance affecte 18 000 clients d’Hydro-Québec dans la région de Québec et paralyse certains services, dont le palais de justice.

C’est un bris d’équipement survenu au poste de Limoilou qui dessert une grande partie de la Cité qui serait la cause de cette importante panne. «On ne connaît pas encore la cause, on sait que c’est un bris d’équipement et on investigue», a indiqué Geneviève Gourde, porte-parole d’Hydro-Québec.

La panne affecte plusieurs entreprises et services, dont le palais de justice de Québec où toutes les causes ont été suspendues pour l’instant ainsi que le Cégep Limoilou, campus Québec.

La panne touche des parties de la haute-ville ainsi que Limoilou et Saint-Roch en basse-ville. Mme Gourde indique que le poste de Limoilou est assez important dans la distribution de l’électricité à Québec.