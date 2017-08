Huit familles évacuées à la suite d'un incendie

Un immeuble à logements a été la proie des flammes, dans la nuit de lundi à mardi sur l’avenue Bourbonnière dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, forçant l’évacuation de huit familles.

C’est vers 1 h du matin que les pompiers du Service d’incendie de la ville de Montréal (SIM) ont été appelés sur les lieux, à leur arrivée les flammes étaient visibles au deuxième étage et un épais nuage de fumée s’échappait du bâtiment.

Le feu s’est propagé au troisième étage, mais les pompiers ont rapidement pu maîtriser le brasier évitant que le feu se propage aux immeubles adjacents.

Les familles évacuées ont été prises en charge par la Croix-Rouge. Une personne a été incommodée par la fumée.

Tout indique que la cause de l’incendie soit accidentelle. L’enquêteur du SIM est sur place afin de déterminer la cause et l’origine de ce brasier.