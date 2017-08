La Coalition avenir Québec ne croit pas qu’il y a une montée de l’extrême droite au Québec, malgré la tenue de manifestations anti-immigration.

«Il faut arrêter avec ça. Oui, des imbéciles il y en a partout, et il y a des situations qui les excitent un peu plus et font qu’ils sont un peu plus visibles, mais la grande majorité des Québécois sont des gens tolérants, ouverts et accueillants», a affirmé le député Éric Caire en marge du caucus présessionnel de la CAQ à Shawinigan.

Éric Caire a également critiqué le groupe la Meute. «Je considère que la Meute a un discours qui me déplait souverainement et qui s’approche de la xénophobie et du racisme», a-t-il lancé lors d’une mêlée de presse.

Il estime que La Meute récupère «la crise» des migrants – «il faut arrêter de parler de réfugiés», dit le député Caire – et s’en sert comme levier «pour commencer à questionner le fait que des immigrants viennent s’installer ici, ce dont on a cruellement besoin».

«Je ne voudrais pas qu’on mélange un débat qui est légitime sur le respect de nos lois, sur l’immigration, sur l’intégration des immigrants avec les étendards de quelques imbéciles excités dont personne ne veut à commencer par moi», a-t-il ajouté.

Son collègue François Paradis a affirmé de son côté que les membres de la Coalition avenir Québec qui songeraient à flirter avec la Meute ne seraient plus acceptés au sein du parti de François Legault. Il avait tout d’abord indiqué qu’il faudrait réfléchir à la question.

«Si la question se posait, mais elle ne se pose pas, à ce moment on en discuterait», a dit M. Paradis avant de se reprendre. «D’abord il ne serait pas le bienvenu non, de deux il n’y en a pas [des membres de la Meute à la CAQ].