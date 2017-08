Scandale de Norbourg: Alain Laforest se souvient

Le 25 août 2005 éclatait le scandale Norbourg, un des plus importants scandales financiers du Canada.

Après des mois d'enquête, les policiers ont découvert une fraude de 130 millions $ impliquant 9 200 petits épargnants et Vincent Lacroix, fondateur et PDG de Norbourg, était arrêté.

«Norbourg, ça a été un réveil brutal pour les Québécois», a confié le journaliste Alain Laforest, à l'occasion des 20 ans de la chaîne LCN.

«Les gens ont pris conscience qu'on ne pouvait plus faire confiance aveuglément aux conseillers financiers», a ajouté le journaliste. «Si tout le monde avait fait son travail, ça ne serait pas arrivé», a soutenu Alain Laforest.

Agence QMI

Agence QMI

Agence QMI

Agence QMI Les vidéos des interrogatoires de Vincent Lacroix viennent d’être rendues publiques, et ce, pour la première fois depuis sa condamnation pour fraude, en 2009.

Agence QMI Les vidéos des interrogatoires de Vincent Lacroix viennent d’être rendues publiques, et ce, pour la première fois depuis sa condamnation pour fraude, en 2009.

Agence QMI Les vidéos des interrogatoires de Vincent Lacroix viennent d’être rendues publiques, et ce, pour la première fois depuis sa condamnation pour fraude, en 2009.

Agence QMI 15 mars 2010

Agence QMI

Agence QMI

Agence QMI

Agence QMI 21 septembre 2009.

Agence QMI 21 septembre 2009.

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI Les journalistes de l'émission «J.E.» ont retrouvé Vincent Lacroix, le bandit à cravate qui a extorqué des millions de dollars à des milliers de petits épargnants. Capture d'écran le vendredi 20 mars 2015. CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI Les journalistes de l'émission «J.E.» ont retrouvé Vincent Lacroix, le bandit à cravate qui a extorqué des millions de dollars à des milliers de petits épargnants. Capture d'écran le vendredi 20 mars 2015. CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI Les journalistes de l'émission J.E ont rencontré l'ex-PDG de Norbourg, Vincent Lacroix, qui a extorqué des millions de dollars à des milliers de petits épargnants. Capture d'écran en ce vendredi 20 mars 2015. CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI Les journalistes de l'émission «J.E.» ont retrouvé Vincent Lacroix, le bandit à cravate qui a extorqué des millions de dollars à des milliers de petits épargnants. Capture d'écran le vendredi 20 mars 2015. CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI Les journalistes de l'émission «J.E.» ont retrouvé Vincent Lacroix, le bandit à cravate qui a extorqué des millions de dollars à des milliers de petits épargnants. Capture d'écran le vendredi 20 mars 2015. CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Journal 24h Montreal, Agence QMI Le fraudeur, Vincent Lacroix, arrive a la maison de transition du quartier St-Henri dans laquelle il devra passer les trois prochaines annees. (JOEL LEMAY/24HRS/QMI)

Journal 24h Montreal, Agence QMI Le fraudeur, Vincent Lacroix, arrive a la maison de transition du quartier St-Henri dans laquelle il devra passer les trois prochaines annees. (JOEL LEMAY/24HRS/QMI)

Journal 24h Montréal, Agence QMI Le fraudeur, Vincent Lacroix, arrive à la maison de transition du quartier St-Henri dans laquelle il devra passer les trois prochaines années. (JOEL LEMAY/24HRS/QMI)

Journal 24h Montreal, Agence QMI Le fraudeur, Vincent Lacroix, arrive a la maison de transition du quartier St-Henri dans laquelle il devra passer les trois prochaines annees. (JOEL LEMAY/24HRS/QMI)

Journal 24h Montréal, Agence QMI Le fraudeur, Vincent Lacroix, arrive à la maison de transition du quartier St-Henri dans laquelle il devra passer les trois prochaines années. (JOEL LEMAY/24HRS/QMI)













































Vincent Lacroix a été reconnu coupable de plus de 200 chefs d'accusation, en 2007 et en 2009, et il a été condamné à une peine d'emprisonnement totale de 18 ans. Il a pu être libéré au sixième de sa peine.

Pour Alain Laforest, la saga judiciaire entourant le scandale Norbourg reste un moment marquant dans l'histoire télévisuelle du Québec.

Sur les ondes de LCN, les téléspectateurs pouvaient voir en direct Lacroix, «l'homme le plus détesté du Québec, arriver au palais de justice. «Tous les matins, en direct à LCN, durant le procès pénal, on marchait avec Vincent Lacroix pour lui poser des questions sur ce qui s'était passé la veille». «Des moments de télévision», de dire Alain Laforest.

Au terme d'un procès pénal, deux procès criminels et d'une multitude de recours contre des institutions qui ont décidé de régler hors cours, la quasi-totalité de l'argent dérobé par Lacroix et ses acolytes a été récupéré.

Les gens floués par Lacroix, ce sont «des gens qui étaient prêts à prendre leur retraite et qui ont été obligés de retourner au travail parce qu'ils n'avaient plus d'argent», a expliqué M. Laforest.

Avec Norbourg, les Québécois ont appris «qu'il fallait faire plus attention et poser plus de questions», a précisé le journaliste.

En liberté conditionnelle depuis février 2014, la Commission des libérations conditionnelles a décidé, en 2015, de prolonger d'un an les travaux communautaires que Vincent Lacroix doit effectuer parce qu'elle considère que les remords et l'empathie ne sont pas en avant-plan de son discours.

Lacroix doit respecter plusieurs conditions de libération jusqu'à la fin de l'ensemble de sa peine, en 2026. En plus de faire du bénévolat, l'ex-président de Norbourg n'a pas le droit d'œuvrer dans le domaine de la finance, que ce soit de façon rémunérée ou bénévole.

Il doit également patienter pas moins de 10 ans avant d'être libéré de sa faillite de 190 millions $.