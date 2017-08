Sophie Nélisse dans un film d’action

Sophie Nélisse jouera dans un film d’action pour la première fois de sa carrière. La jeune actrice québécoise a en effet décroché un des rôles principaux du thriller anglophone «Close», dans lequel elle partagera la vedette avec la Suédoise Noomi Rapace, l’interprète de Lisbeth Salander dans la trilogie «Millénium».

Le tournage de ce film, réalisé par la cinéaste britannique Vicky Jewson («Born of War»), s’est mis en branle la semaine dernière à Londres et se déplacera bientôt au Maroc.

Dans un entretien téléphonique accordé au Journal vendredi dernier, Sophie Nélisse s’est dite emballée par ses premiers jours de tournage sur le plateau de «Close»: «Ça se passe super bien! Ça faisait longtemps que je voulais jouer dans un rôle d’action et je suis contente de pouvoir vivre cela avec Noomi, qui a beaucoup d’expérience dans ce genre de film et qui est très gentille. Je n’ai pas de scène de fusils, mais je me fais bousculer pas mal et je vais devoir donner quelques coups de poing», a souligné en riant l’actrice de 17 ans.

Une milliardaire

«Close» racontera l’histoire d’une garde du corps (Noomi Rapace) qui doit assurer la sécurité d’une jeune fille héritière d’une compagnie milliardaire (Sophie Nélisse). Le scénario est inspiré de la vie de Jacquie Davies, une garde du corps réputée qui a assuré la protection de plusieurs célébrités, dont celle de l’auteure J.K. Rowling. Après quelques semaines de tournage à Londres, la production se déplacera au Maroc, où elle s’installera jusqu’en octobre: «L’intrigue du film est centrée autour d’une tentative d’enlèvement et c’est dans le désert que ça se passe, précise Sophie Nélisse. Je ne suis jamais allée au Maroc avant et j’ai très hâte. Si j’ai le temps, je vais en profiter pour visiter un peu!»