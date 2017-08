Trois fois plus de membres au NPD

La course à la chefferie du NPD a permis au parti de tripler son nombre de membres.

Plus de 124 000 membres pourront voter pour le prochain chef de la formation fédérale dans les prochaines semaines. À la fin du mois de mars, 41 000 adhéraient au NPD à travers le Canada.

« Ce sont des moments très excitants pour le NPD présentement. Le fait que tant de nouveaux membres ont adhéré – et que tant d’anciens membres sont revenus au parti – démontre que notre course au leadership suscite beaucoup d’enthousiasme », a affirmé la présidente du NPD, Marit Stiles, dans un communiqué.

À peine 4% des membres sont issus du Québec, qui avait pourtant permis la vague orange en 2011.

Un sondage Le Journal/Le Devoir/Globe and Mail indiquait quelques jours plus tôt que 7 Québécois sur 10 ne sont pas intéressés par cette course au leadership. Il y a 80 % des électeurs sondés qui ne savent pas qui est leur favori parmi Guy Caron, Jagmeet Singh, Charlie Angus ou Niki Ashton, ou n’accorderaient leur confiance à aucun d’eux.

Il est trop tard pour s’inscrire pour voter. Le vote en ligne pour élire le prochain chef débutera le 18 septembre. Le scrutin peut compter plusieurs tours, selon les résultats. On pourrait donc attendre jusqu’à la mi-octobre avant de savoir qui remplacera Thomas Mulcair.



Nombre de membres par province

Alberta : 10 188

Colombie-Britannique : 31 974

Manitoba : 10 134

Nouveau-Brunswick : 737

Terre-Neuve-et-Labrador : 1 260

Nouvelle-Écosse : 3 595

Nunavut : 21

Territoires du Nord-Ouest : 56

Ontario: 52 200

Île-du-Prince-Édouard : 140

Québec : 4 907

Saskatchewan : 8 083

Yukon : 503