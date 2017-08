Un bonus pour les conseillers en rémunération qui règlent Phénix

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi matin un bonus de 4 000 $ et une hausse du prix des heures supplémentaires pour les spécialistes des ressources humaines chargés de régler le fiasco du système de paye Phénix.

Ce coup de pouce aux conseillers en rémunération fait partie du plan du gouvernement pour la résolution de tous les problèmes de paye de la fonction publique. Il sera financé à même les 142 millions $ annoncés en mai pour réparer Phénix.

«Les conseillers en rémunération continuent de travailler avec diligence pour répondre aux demandes de paye, mais il faut plus d'expertise et de soutien pour éliminer l'arriéré de ces demandes et mettre en œuvre les conventions collectives signées récemment», a indiqué le président du Conseil du Trésor Scott Brison, dans un communiqué mardi.

En plus d'un «paiement unique» de 4 000 $, chaque conseiller en rémunération verra ses heures supplémentaires être rémunérées au tarif double au lieu du tarif et demi.

Pire

Cette annonce survient peu après la publication de données démontrant l’aggravation des problèmes de paye des employés fédéraux en août.

Environ 9 000 actions requises dans les dossiers de paye des fonctionnaires ont été rajoutées à la liste déjà interminable des dossiers en attente, portant ce nombre à 237 000. Un employé peut avoir plusieurs transactions en retard.

On estime qu’un fonctionnaire sur deux éprouverait des problèmes de paye en raison du fiasco du système Phénix, un an et demi après son implantation.

Il s’agit surtout de ceux qui composent avec un changement de statut qui en font les frais puisque le logiciel tarde à mettre à jour leur état ou commet une erreur en le faisant.

Le Centre de paye basé à Miramichi, Nouveau-Brunswick, est jusqu’ici incapable de régler les problèmes de paye aussi vite que les nouveaux qui se créent.