Un homme âgé coincé sous un arbre pendant deux heures

Un homme de 88 ans a vécu deux douloureuses heures d'angoisse lundi soir. Il est demeuré coincé sous un tronc arbre pendant environ 120 minutes sur son lot à bois du chemin des Cantons à Saint-Cyprien.

C'est son fils qui l'a retrouvé et alerté les secours. L'octogénaire souffrirait de blessures aux hanches et au dos.



Selon nos informations, l'homme effectuait des travaux forestiers lorsque, pour une raison nébuleuse, il s'est retrouvé coincé sous un tronc arbre. Il était seul et n'avait aucun moyen de communication.

Son fils, remarquant son absence, s'est rendu dans le boisé pour finalement le découvrir dans une position alarmante avant d’appeler les autorités vers 17h20.

L'aide des pompiers a été nécessaire afin de libérer la victime.

Le travailleur a été pris en charge par les ambulanciers qui l'ont transporté immédiatement à l'hôpital de Rivière-du-Loup.