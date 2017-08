Une adolescente veut inciter les victimes d’agression à dénoncer

Laura Couillard, une adolescente de 15 ans qui a été victime d'agression sexuelle entre l'âge de 7 et 9 ans, veut inspirer d'autres victimes à dénoncer leurs agresseurs.

«Je veux me faire entendre parce que je sens que ça peut faire une différence. Il y a quelque temps, une jeune fille m'a écrit sur Facebook pour me raconter son histoire et je l'ai appuyé tout au long du processus pour qu'elle dénonce son agresseur», a-t-elle déclaré en entrevue avec TVA Nouvelles.

Six ans se sont écoulés depuis que Laura a dénoncé les actes sordides que lui a fait subir son grand-père. Depuis, elle souhaite se servir de cette expérience traumatisante pour démontrer aux autres qu'il y a de l'espoir et un avenir. «Je ne suis pas constamment en train de me remémorer cet épisode de ma vie. J'ai une vie normale, j'ai des amis, je fais du sport, de l'art», a-t-elle confié sereinement.

Du haut de ses 15 ans, elle jongle avec de grandes responsabilités. Dès l'automne, elle entamera une tournée, en collaboration avec le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Chaudière-Appalaches. Des visites sont prévues dans plusieurs écoles primaires et secondaires de la Beauce.

La campagne «J'adopte le style papillon... et la cause», dont elle est ambassadrice, se tiendra du 10 au 19 novembre. Plus de 1 000 nœuds papillon seront vendus afin d'amasser des fonds pour le service aux enfants du CALACS. Pourquoi le papillon? «Pour tout ce qu'il évoque, ses attributs de métamorphose et d'endurance qui rejoignent le processus des thérapies avec les enfants», a expliqué Valérie Poulin, directrice du CALACS de Chaudière-Appalaches.

«Je ne suis pas une intervenante, donc quand les gens m'écrivent pour se confier, je les réfère à des organismes comme le CALACS. Il faut que les victimes se laissent aider. Les thérapeutes ne sont pas là pour nous juger, mais au contraire, pour nous aider», a conclu Laura.