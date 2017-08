Une quinquagénaire manque à l'appel à Vaudreuil-Dorion

Une cinquantenaire de Vaudreuil-Dorion est activement recherchée par les policiers, qui demandent l’aide du public pour la retrouver.

Dominique Labelle, 55 ans, a été vue pour la dernière fois le lundi 28 août, à 6 h 30, alors qu’elle quittait son domicile. Elle n’a pas donné signe de vie depuis.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, a précisé la Sûreté du Québec (SQ).

Mme Labelle mesure 1,68 m (5’ 6’’) et pèse 150 kg (330 lb). Elle a des cheveux gris frisés et des yeux verts. Au moment de sa disparition, elle portait une robe, un legging et des sandales.

La disparue pourrait se déplacer à pied ou en transport en commun. Elle pourrait se trouver dans la région de Montréal.

Quiconque l’aperçoit peut communiquer avec le 9-1-1 ou la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.