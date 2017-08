Barrette n’assouplira pas les règles d'accès

N’en déplaise à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le ministre Gaétan Barrette n’assouplira pas les modalités entourant l’inscription à un médecin de famille afin d'atteindre à temps les cibles gouvernementales.

À l’heure actuelle, pour qu’un Québécois inscrit au Guichet d’accès aux médecins de famille devienne officiellement un patient, il doit y avoir eu consultation médicale. Et ce, qu’il ait besoin à ce moment de voir un docteur ou non.

Cette situation est décriée par la FMOQ, qui a proposé au gouvernement de procéder à la «préinscription» des patients et de ne les rencontrer qu’au moment où ils en auront besoin. «Les nouveaux patients, on les appelle les "no show". C’est entre 20 et 40 % qui ne viennent pas à leur premier rendez-vous quand ils viennent du guichet», a déploré le porte-parole Jean-Pierre Dion.

En misant sur la «préinscription», a-t-il soutenu, les omnipraticiens pourraient inscrire de nouveaux patients, offrir davantage de rendez-vous aux personnes qui nécessitent une consultation et atteindre plus facilement l’objectif de doter 85 % des Québécois d’un médecin de famille d’ici le 31 décembre.

Après des approches infructueuses, la FMOQ croyait avoir perçu une timide ouverture du côté du ministre de la Santé, rapportait mercredi «Le Soleil». Or il n’en est rien. «C’est beaucoup plus une demande de la FMOQ qu’une ouverture de notre part», a nuancé en point de presse le ministre Gaétan Barrette.

Flèche à Legault

M. Barrette a d’ailleurs profité de sa sortie pour décocher une autre flèche au chef de la CAQ, François Legault, qui avait qualifié son plan «d’échec» plus tôt cette semaine. «François Legault, c’est un gars mélangé, bougonneux et négatif, dans tout ce qu’il dit», a-t-il plaidé.

Quelque 800 000 Québécois ont accès à un médecin de famille depuis l’arrivée des Libéraux, en 2014, a rappelé M. Barrette. Reste que plus de 700 000 Québécois devront en avoir un au cours des quatre prochains mois pour que l’objectif soit atteint.

«Est-ce qu’on est le 31 décembre 2017? Qu’est-ce qui autorise François Legault à dire que ça ne fonctionnera pas? Quand il fait ça, il rit du monde. Le monde duquel il rit, c’est les médecins. Il dit aux médecins, "vous êtes une gang de pas bons, je sais que vous ne réussirez pas et on va dire que c’est de la faute au ministre"», a déploré M. Barrette.