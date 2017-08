Daniel Lamarre se souvient du lancement de LCN

Lorsque LCN a été lancé en 1997, Daniel Lamarre était président et chef de la direction du Groupe TVA.

Vingt ans plus tard, il se souvient de ce qui l'a motivé à se lancer dans cette aventure dont il se dit, encore aujourd'hui, «très fier».

«On a décidé de lancer LCN parce que, déjà, TVA était le leader de l'information à l'époque et on croyait très important d'avoir une chaîne de nouvelles en continu pour maintenir ce leadership-là dans le marché québécois», explique-t-il.

Daniel Lamarre raconte qu'à l'époque, la licence du CRTC ne permettait que la présentation de capsules de 15 minutes présentées en boucle, donnant ainsi à LCN un caractère «redondant».

«Je suis content de voir qu'on a évolué vers une formule beaucoup plus flexible et beaucoup plus immédiate», ajoute celui qui dit toujours rester connecté aux médias québécois lorsqu'il parcourt le monde.

Celui qui est aujourd'hui à la tête du Cirque du Soleil estime que l'ADN de LCN en fait aujourd'hui un incontournable pour les Québécois qui veulent s'informer.

«Je pense que la proximité que LCN a amenée avec son auditoire, le fait d'être continuellement partout à travers le Québec et de couvrir de façon instantanée, donc de devenir la norme. Si les gens, aujourd'hui, veulent savoir ce qui se passe, ils doivent nécessairement aller à LCN.»