Des producteurs laitiers en colère

Des producteurs laitiers sont en furie. Ils ont constaté mardi que les demandes n'étaient déjà plus acceptées pour bénéficier du programme fédéral d'aide aux producteurs de 250 millions $.

Le président du syndicat des producteurs du Saguenay - Lac-Saint-Jean, Daniel Gobeil, n'en revient pas. Depuis hier, ils reçoivent des appels par dizaines de producteurs en colère.

La période pour faire une demande dans le cadre de ce programme s'est terminée soudainement vers 15 h mardi, en raison du nombre trop élevé de demandes. Elle n'aura donc duré qu'une semaine.

Bien des producteurs laitiers n’ont pas eu le temps de finir de préparer leur demande de financement pour leur projet de mise à niveau de leur ferme.

«Les gens travaillaient sur leur projet. Ils se disaient qu'ils allaient avoir un peu de temps étant donné que le programme est pour cinq ans. Il a été annoncé jusqu'en 2022. Et là, ils se ramassent avec un site web fermé, et avec des demandes qui ne sont pas prises», déplore Daniel Gobeil.

Ce programme a été mis en place par le gouvernement fédéral pour aider les producteurs laitiers à être plus productifs et à demeurer compétitifs, afin de prévenir les répercussions de l’Accord économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne.

Le syndicat régional avait déjà dénoncé que les 250 M $ injectés par Ottawa étaient insuffisants pour répondre à la demande et pour aider réellement les fermes laitières.

Le sujet risque d'avoir des échos aujourd'hui et jeudi à Alma, où se tient le caucus d'été des députés québécois du Parti libéral du Canada.