Deux heures d’attente pour une carte Opus

Des centaines d’étudiants ont attendu près de deux heures, mercredi, sur la rue Berri, afin d’obtenir leur carte Opus avec photo qui leur donnera droit au tarif réduit de la Société de transport de Montréal (STM).

Malgré les différents moyens alternatifs mis en place par la STM, plusieurs étudiants ont préféré se procurer leur carte lors de la première semaine de la rentrée scolaire.

«Tous les ans, c’est le même scénario. Même si on fait des campagnes et qu’on incite les gens à s’y prendre d’avance, les semaines de la rentrée sont toujours très achalandées», a affirmé Isabelle Tremblay, porte-parole de la STM, en soulignant que les effectifs sur place assurent un bon roulement de la clientèle.

Quelque 300 étudiants attendaient mercredi en début d’après-midi pour accéder au studio de photo de la STM. Certains auraient même attendu près de 2 heures avant de pouvoir tenir leur carte Opus dans leurs mains.

Plusieurs étudiants s’attendaient à devoir attendre, mais plusieurs sont restés surpris en arrivant sur place. «Quand tu sors du métro et que tu vois la file, tu te dis: oh boy!», a affirmé Laurence Brassard, qui possède déjà sa carte, mais qui accompagnait son frère mercredi. «Quand je suis venue il y a deux jours, j’ai aussi attendu environ 1 h 30. Au moins ça avance assez rapidement», a-t-elle poursuivi.

Apprendre à se connaître

Pour passer le temps, certains lisaient, mangeaient, naviguaient sur leur cellulaire et fraternisaient avec leurs voisins de ligne. «Notre passe-temps, c’est notre discussion. D’ici la fin de la ligne, on devrait se connaître pas mal», a rigolé Olivier Domingue qui discutait avec sa voisine Mami Diouf. «Tant qu’il y a des gens, il y a des choses à dire et on ne s’ennuie pas», a poursuivi l’étudiant de l’UQAM, optimiste malgré l’attente.

La STM exclut de mettre en place un studio photo supplémentaire, car des moyens alternatifs sont déjà mis en place.

La carte Opus avec photo donne droit au tarif réduit de la STM. Elle peut être renouvelée jusqu’au 31 octobre.