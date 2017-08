Un scrutin se tiendra le 2 octobre dans Louis-Hébert

Les électeurs de Louis-Hébert, dans la région de Québec, seront appelés aux urnes le 2 octobre prochain, à la suite du déclenchement de l’élection partielle par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, mercredi.

Parmi les candidats déjà annoncés, Éric Tétrault, du Parti libéral du Québec, Normand Beauregard, du Parti québécois, Normand Sauvageau, de la Coalition avenir Québec, tenteront de remporter le scrutin.

À un peu plus d’un an des prochaines élections générales, l’élection complémentaire dans Louis-Hébert a été rendue nécessaire par départ du député libéral et ancien ministre Sam Hamad, en avril dernier.