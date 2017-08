Entrave à la justice: une erreur pas criminelle, plaide la défense

L’avocat montréalais accusé d’avoir aidé un meurtrier à diffuser la déclaration d’un délateur gênant a commis des «erreurs de jugement», mais pas au point d’être déclaré coupable d’entrave à la justice, a plaidé la défense ce mercredi.

«Me Dimitrios Strapatsas a fait des mauvais choix, il s’est mis dans une position questionnable, mais il a agi de bonne foi», a martelé son avocat Fabio Dell’Aquila, au Centre judiciaire Gouin.

Me Strapatsas s’est retrouvé au banc des accusés pour avoir aidé un ancien client au printemps 2015. À l’époque, le criminaliste défendait John Boulachanis dans une affaire de meurtre.

Dans ce dossier, la Couronne voulait faire témoigner un délateur, à qui Boulachanis avait fait des déclarations incriminantes. Mécontent, Boulachanis s’est alors arrangé pour mettre en ligne la déclaration du délateur aux policiers.

Boulachanis a donné le CD contenant la vidéo à un codétenu, et ce dernier l’a ensuite refilé à sa conjointe pour qu’elle s’exécute. En échange, la femme devait recevoir 200 $.

La femme s’est exécutée, et c’est Me Strapatsas lui-même qui a donné l’argent convenu, dans un Tim Hortons de Montréal. La vidéo a finalement été retirée quand la femme a réalisé le contenu de ce qu’elle avait mis en ligne.

«Me Strapatsas a agi de bonne foi, il ne se mettra pas dans une situation similaire à l’avenir», a plaidé son avocat.

Aveuglement volontaire

Lors de son témoignage, Strapatsas avait affirmé avoir simplement voulu rendre service, et qu’il ignorait pourquoi il avait donné une enveloppe pleine d’argent à une femme qu’il ne connaissait pas.

Pour la Couronne, Strapatsas a, au minimum, fait de l’aveuglement volontaire.

«Le but [de mettre la vidéo en ligne] était d’intimider un témoin potentiel, son devoir d’avocat était de s’informer, a plaidé Me Jennifer Morin. C’est un avocat d’expérience en droit criminel, et il ne pose pas de questions.»

La procureure ne croit d’ailleurs pas l’accusé, qui a juré n’avoir eu aucune conversation d’intérêt avec la femme à qui il a remis 200 $. Leurs échanges par messagerie texte, qui auraient pu prouver ces dires, n’ont jamais été sauvegardés par Strapatsas, même s’il savait que cela pourrait aider sa défense.

Après avoir écouté de part et d’autre les avocats, le juge Marc-André Dagenais a annoncé qu’il rendrait son verdict au mois d’octobre.