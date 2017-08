Faubourg Contrecoeur: juste valeur marchande, assure Frank Zampino

Au procès du Faubourg Contrecoeur, l’ancien numéro 2 de la Ville de Montréal Frank Zampino estime que les terrains appartenant à la Ville ont été vendus à leur juste valeur marchande.

Lors de son témoignage qui a commencé lundi au palais de justice de Montréal, M. Zampino a assuré que la Ville a obtenu le juste prix en obtenant 4,4 millions $ des Constructions Frank Catania alors que la valeur estimée par la poursuite était de 31 millions $.

Il a expliqué que la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) a vendu les terrains avec des problèmes de contamination et que c’était à l’entreprise qui s’est portée acquéreur, Les Constructions Frank Catania, de les décontaminer. Selon Frank Zampino, la Ville ne s’est pas fait flouer dans cette transaction, a-t-il dit mardi.

Lundi, Frank Zampino a nié avoir avantagé de quelques façons l’entreprise de Paolo Catania.

Rappelons que selon la poursuite, Zampino aurait été au cœur d’un stratagème de 2004 à 2008 pour vendre le terrain de 31 millions $ à Les Constructions Frank Catania. Il était alors président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Outre Frank Zampino, Paolo Catania et quatre autres hommes sont notamment accusés de fraude, abus de confiance et complot. Il s’agit de Martin D’Aoust, André Fortin, Pascal Patrice et Pasquale Fedele. Ils sont accusés d’avoir mis en place un stratagème afin de favoriser Les Constructions Frank Catania durant le processus d’appel d’offres.

En mai dernier, l’ancien maire Gérald Tremblay avait affirmé que «M. Zampino avait une très bonne réputation. Il avait la compétence, l’expérience et l’ascendance, c’était un bras droit exceptionnel».

Le projet, évalué à 300 millions $, comprenait la construction de 1800 logements.

Le scandale de corruption du Faubourg Contrecoeur, l’un de ceux qui sont survenus alors que l'ex-maire Gérald Tremblay était au pouvoir, remonte à 2007. Les accusations ont été déposées en 2012.