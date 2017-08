Frappé par l’ouragan Harvey, Couche-Tard lance une campagne de financement

Durement touchée par l’ouragan Harvey, Alimentation Couche-Tard, qui compte 700 points de vente au Texas, a lancé une campagne pour venir en aide aux sinistrés.

Selon l’entreprise lavalloise, 90 magasins étaient toujours fermés mardi dans cet État après le passage de l’ouragan, dont 71 dans la région métropolitaine de Houston. Au plus fort des intempéries, ce sont 120 commerces de la bannière qui avaient dû se résoudre à fermer leurs portes.

«Notre équipe au Texas travaille sans relâche pour que les magasins soient rouverts, pour que les pompes soient alimentées en carburant, pour qu'il y ait de l'eau propre pour l'assainissement et le service alimentaire, et pour que les étagères soient réapprovisionnées», a précisé Brian Hannash, président et chef de la direction de Couche-Tard, dans un communiqué.

Pour soutenir les efforts de la Croix-Rouge, les 9500 détaillants du réseau de Couche-Tard en Amérique du Nord vont récolter les dons de leurs clients. L’entreprise a aussi versé un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge.

En parallèle, Couche-Tard a lancé une campagne de financement interne auprès de ses employés pour venir en aide à ses travailleurs sinistrés. L’entreprise a versé 150 000 $ pour ce fonds d’aide interne.

«Nos pensées et nos prières s'adressent à tous ceux qui sont relocalisés et victimes de cette tempête catastrophique», a ajouté M. Hannash.