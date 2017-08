Il a dansé devant toutes les stations de métro en une nuit

La vidéo d’un homme dansant devant les stations de métro de Montréal en pleine nuit suscite la curiosité des Internautes qui l’ont visionné plus de 71 000 fois en cinq jours.

Dans la séquence d’une minute et 21 secondes, on peut voir Benoit Savard, aussi connu comme Benoit Action sur Internet, se dandiner devant 65 des 68 stations de la Société de transport de Montréal (STM). Seules deux stations de Laval (Montmorency et De la Concorde) et une station mystère n’apparaissent pas dans la vidéo.

En plus de créer une vidéo ludique, M. Savard souhaitait faire participer le public, d’où l’idée d’omettre une station et d’inviter les gens à la trouver.

Dans les commentaires accompagnant la vidéo diffusée sur Facebook, l’engouement est impressionnant. Un internaute a même détaillé secondes par seconde la capsule en énumérant toutes les stations qui y apparaissent.

«Certaines personnes la trouvent, mais ce n’est pas une majorité, a expliqué l’homme de 22 ans qui souhaite garder le mystère. Je pense que c’est une station dont plusieurs oublient l’existence.»

Huit heures de tournage

Le périple entre les différentes stations de Montréal a duré 8 heures. «On a commencé à 23 h et on a terminé le lendemain matin», a raconté M. Savard en affirmant avoir vécu une soirée mouvementée à «lâcher son fou».

En 24 heures, lui et son équipe ont donc développé l’idée, fait le tour de l’île de Montréal pour filmer toute la nuit, monté la vidéo et l’ont publiée.

Parcourir Montréal avec un muscle étiré

S’il est dynamique et vigoureux dans la vidéo, M. Savard affirme que le tournage n’a pas été qu’une partie de plaisir.

«Le jour du tournage, j’avais un muscle d’étiré dans la jambe. J’ai donc couru et boité toute la nuit en ignorant la douleur», a-t-il affirmé en ajoutant que ça en valant tout de même la peine.

Le jeune influenceur actif sur Facebook et Snapchat fait partie du groupe Exod Studios, un rassemblement composé d’une dizaine de vedettes montantes du Web. «Notre seul objectif est de faire sourire les gens. Quand on réussit, notre mission est accomplie», a expliqué Benoit Action.