Incendie de forêt: plus de 3700 évacuations au Manitoba

Environ 3700 personnes ont été évacuées ces derniers jours dans trois communautés autochtones menacées par les flammes dans le nord du Manitoba.

En conférence de presse mercredi, la ministre du Développement durable, Rochelle Squires, a expliqué que les personnes ont d’abord été évacuées par bateau, puis qu’elles seront relocalisées vers les grands centres, dont Brandon et Winnipeg, par avion.

«Notre gouvernement fait tout ce qu’il peut pour lutter contre ces feux et aider les évacués. Je suis de tout cœur avec ceux touchés par les incendies et qui ont dû abandonner leurs maisons et possessions. Je ne peux qu’imaginer comment ça peut être effrayant», a déclaré la ministre Squires.

Les flammes menaçaient tout particulièrement les 2000 membres de la Première Nation Wasagamack. «Le ciel était assombri par la fumée et les cendres, qui retombaient sur nous», a raconté une évacuée, Norah Whiteway, à Global News.

Propulsé par les vents, le brasier menaçant Wasagamack s'est avéré difficile à combattre, mardi, en raison de la fumée qui gênait le travail des avions-citernes. Des pompiers s’affairaient à installer des systèmes d’arrosage, mercredi, pour tenter de protéger les résidences menacées, a indiqué la Mme Squires.

Les évacués ont été placés sous la responsabilité de la Croix-Rouge, qui s’occupe de leur fournir le nécessaire. «Plus de 525 évacués de Wasagamack et Garden Hill sont arrivés à Winnipeg», a précisé l’organisme en soirée sur son compte Twitter.

Les Forces armées canadiennes déploieront des moyens aériens pour aider à l’évacuation des sinistrés. Le ministère des Affaires autochtones et du Nord, de son côté, a annoncé qu’il travaille à transformer le Centre des congrès de Winnipeg en refuge temporaire pouvant accueillir 1200 personnes, a rapporté CTV News.