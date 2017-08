Kendall Jenner nommée «icône de la mode de la décennie»

La très jeune mannequin Kendall Jenner, l'une des grandes mannequins américaines du moment, mérite-t-elle à 21 ans à peine d'être célébrée comme «l'icône de la mode de la décennie» ?

Où cette demi-soeur de Kim Kardashian ne fait-elle ainsi que confirmer le don de sa famille pour le marketing ?

La polémique enflait sur les réseaux sociaux mercredi après que le site de mode new-yorkais, Daily Front Row, qui attribue depuis 2013 de prestigieuses récompenses lors de la Fashion Week d'automne, eut annoncé que Kendall Jenner se verrait conférer ce prestigieux titre le 8 septembre prochain, pendant la Semaine de la mode de New York.

Si Kendall Jenner est bien l'une des mannequins les plus prisées du moment, avec les soeurs Bella et Gigi Hadid, et peut compter sur plus de 83 millions d'abonnés sur Instagram, elle n'a que 21 ans et n'est devenue célèbre dans le mannequinat que récemment, faisaient valoir de multiples observateurs du monde de la mode, y compris certains de ses fans.

«Quid de Naomi Campbell et Cindy Crawford, de vraies mannequins arrivées au sommet par leur travail et non grâce à la notoriété de leur mère ?», s'indignait notamment une tweeteuse, Ginger Winger.

Kendall Jenner ne doit pas sa célébrité qu'à ses défilés pour de grands noms de la mode comme Oscar de la Renta ou Marc Jacobs.

Elle la tient aussi de la série de téléréalité familiale, «L'incroyable famille Kardashian», qui suit les tribulations du clan Kardashian/Jenner depuis 12 saisons.

Entre émissions de télé-réalité, cosmétiques, applications, jeux vidéo, lignes de vêtements et apparitions tarifées au prix fort: les Kardashian ont bâti un empire estimé à plus de 100 millions de dollars grâce à un savant marketing et aux réseaux sociaux.