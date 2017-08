Le cabinet fantôme des conservateurs dévoilé

Les Québécois sont bien représentés dans le nouveau cabinet fantôme conservateur, alors que le nouveau chef Andrew Scheer a confié d’importantes responsabilités à Gérard Deltell, Pierre Paul-Hus et même à son ancien opposant à la chefferie, Maxime Bernier.

Député de Beauce et ancien ministre de l’Industrie, Maxime Bernier deviendra critique pour l’Innovation, les Sciences et le Développement économique, selon une annonce du nouveau chef conservateur Andrew Scheer présentée mercredi après-midi.

Grâce à ce poste, M. Bernier pourra continuer à lutter pour de nombreuses promesses qu’il a tenues lors de sa campagne à la chefferie du parti. Soulignons notamment son opposition aux subventions gouvernementales pour les grandes entreprises, comme Bombardier, et aux systèmes de gestion de l’offre.

Son collègue Gérard Deltell sera aussi présent dans le cabinet fantôme de l'opposition à Ottawa. Il héritera de la responsabilité de critiquer la gestion du Conseil du Trésor par le gouvernement Trudeau.

Lors de l’ère de Rona Ambrose, le député Louis-Saint-Laurent s’était démarqué en Chambre en étant critique par intérim des Finances.

Le député Pierre Paul-Hus reçoit aussi un rôle important en tant que ministre responsable de la Sécurité publique et Protection civile dans le cabinet fantôme. Celui qui a déjà fait carrière au sein des Forces armées canadiennes est déjà membre du comité parlementaire de la Défense nationale.

Parmi les autres Québécois qui ont obtenu un poste au sein du cabinet fantôme, on compte Steven Blaney (Anciens combattants) et Luc Berthold (Agriculture et Agroalimentaire).

Pour sa part, le député de Richmond - Arthabaska Alain Rayes avait déjà été nommé lieutenant du Québec par le nouveau chef, Andrew Scheer. À cela s’ajoute le nouveau rôle de critique aux Affaires intergouvernementales.

«Nos ministres du cabinet fantôme sont unis, énergiques et diversifiés. Nous allons arriver à Ottawa cet automne avec un message clair pour les Canadiens: nous sommes prêts à former le prochain gouvernement du Canada», a indiqué le chef de l’Opposition officielle par communiqué.

Selon le dernier sondage Léger réalisé pour le compte du «Journal de Montréal» et d’autres médias, 15 % des Québécois choisiraient Andrew Scheer pour diriger le Canada si des élections avaient lieu en août, un taux qui atteint les 30 % dans la grande région de Québec.