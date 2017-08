Le Carnaval de Québec poursuit son virage

Ce n'est pas la température à faire fondre Bonhomme qui ralentit les organisateurs du Carnaval de Québec qui ont annoncé, mercredi, le lancement des inscriptions du concours des Duchesses, en plus de promettre une 64e édition similaire à la dernière, mais «bonifiée» et plus «festive».

«C’était un risque audacieux de sortir des Plaines et de décloisonner les sites. Grâce à ça, être dans la ville sur cinq nouveaux sites mieux répartis, ça nous a permis d’augmenter notre achalandage global de 20%».

«Les sites éclatés, ç’a la cote, ç’a bien fonctionné. Maintenant, on va optimiser, entre autres, l’ergonomie des sites, puisque visiter ces sites en plein été et se les imaginer l’hiver, c’est différent. On a pris beaucoup, beaucoup de notes», a insisté la directrice générale du Carnaval, Mélanie Raymond.

Les efforts de l’organisation pour reconquérir les 16-34 ans semblent aussi avoir porté leurs fruits. Cette tranche d’âge, qui représentait 27 % des carnavaleux en 2016, a plutôt représenté 40 % des participants en 2017.

Selon le coup de sonde, 87 % des participants se sont dits satisfaits de la nouvelle formule.

«On reste avec les mêmes alignements: le défi sportif, la tradition réinventée, c’est ça notre Carnaval, c’est ce qui fonctionne. Là, on veut le rendre un petit peu plus festif», a enchainé la DG.

Vente d’effigies en baisse

Si l’édition 2017, dotée d’un budget de 8,5 millions $, s’est bouclée avec un surplus financier de 488 000 $, la vente d’effigies a toutefois connu une diminution par rapport à 2016.

Quelque 65 000 effigies ont été vendues pour la 63e édition, contre 77 000 l’année précédente, ce qui représente une baisse de bénéfices de 137 000 $. Une situation que M. April attribue au décloisonnement des activités.

«Dès 2018, on va devoir s’assurer que nos sites soient accessibles, bonifiés et que les gens puissent venir voir nos cinq nouveaux sites bonifiés avec l’effigie», a-t-il affirmé.

Un peu plus de la moitié du surplus de 488 000 $ sera injecté dans un fonds de prévoyance – qui atteindra 750 000 $ sur un objectif d’un million de dollars. Le reste sera investi dans la programmation 2018, qui sera dévoilée cet automne.

Concours des Duchesses

Par ailleurs, la période des inscriptions pour le concours de Duchesses, dont on souligne le cinquième anniversaire du retour cette année, est lancée depuis mercredi.

Les aspirantes Duchesses âgées de 18 à 35 ans ont jusqu’au 14 septembre, à 13 h, pour déposer leur candidature sur le site Web du Carnaval.

Deux rondes d'entrevues auront ensuite lieu au mois de septembre, après quoi les sept jeunes femmes qui devront représenter les différents duchés seront présentées au grand public, en octobre.

Les heureuses élues seront notamment appelées à se rendre à Paris dans le cadre de leur «mission».

«On veut qu’elles représentent le Carnaval, mais aussi notre belle ville de Québec. Elles sont là pour vendre notre destination et attirer les gens à venir», a rappelé Mme Raymond.

Josée Turmel, animatrice télé et entrepreneure, mais également ancienne Duchesse de Frontenac en 1990, a été nommée présidente du jury cette année.

Le 64e Carnaval aura lieu du 26 janvier au 11 février 2018.