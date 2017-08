Les fonctionnaires du Québec sont les plus souvent en congé maladie

Les employés du secteur public du Québec sont ceux qui prennent le plus de jours de congé pour cause de maladie ou d’invalidité au pays, critique la Fédération canadienne des contribuables.

Les fonctionnaires québécois se sont absentés de leur travail en moyenne 14,4 jours en 2016, révèle l’étude des données d’abord publiées par Statistiques Canada.

Ils ont manqué en moyenne 5 jours de plus que les travailleurs du secteur privé, et 3 jours de plus que la moyenne des fonctionnaires dans tout le Canada.

Ce sont les employés du gouvernement du Québec qui sont le plus souvent absents en invoquant être malades, à 18 jours d’absence pour cette raison, en moyenne, en 2016.

Ils sont suivis de près par leurs collègues fonctionnaires fédéraux dans la province, qui ont pris 14,4 jours pour se soigner l’an dernier. Les employés des villes et administrations locales sont restés chez eux 9,2 jours en 2016, tout près des employés du secteur privé à 9,1 jours en moyenne.

Congés accumulés

«Ce n’est pas évident [de comprendre pourquoi] les employés gouvernementaux provinciaux au Québec seraient si peu en santé qu’ils auraient besoin de 18 jours de maladie par an», ironise Aaron Wudrick, directeur fédéral de la Fédération canadienne des contribuables.

Mais le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) explique que plus de fonctionnaires québécois ont pris leur retraite l’an dernier en choisissant d’écouler d'abord leur banque de congés de maladie accumulés au fil des ans.

«Ce n’est pas que les Québécois sont plus malades, c’est qu’ils ont plus de droits [d’accumuler des congés maladie]», avance Christian Daigle, président général du SFPQ. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective en avril, ses membres doivent se faire payer en argent les jours de maladie inutilisés à la fin de l’année.

La Fédération canadienne des contribuables est un groupe de pression qui milite pour une réduction des taxes et des impôts, et s’indigne que les fonctionnaires du pays prennent 65% plus de congés de maladie ou d’invalidité que les employés du secteur privé.