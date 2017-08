Prudence et sensibilisation face au fentanyl en Mauricie

Drogues puissantes, dangereuses et facilement accessibles, les opioïdes comme le fentanyl sont une menace bien réelle et la ville de Trois-Rivières, en Mauricie, n'y échappe pas.

À la Direction de la Santé publique en Mauricie, l'heure est à la prudence. «Moi je fais de la clinique en dépendance donc on en voit des gens qui achète du Fentanyl, a confié la Dre Linda Milette de la Direction de la Santé publique en Mauricie. Ils peuvent même l'acheter à distance. C'est certain qu'il y en a à Trois-Rivières et il faut être prudent.»

La police de Trois-Rivières surveille également la situation de près. «Notre équipe d'enquêteurs en matière de stupéfiants surveille tout ce qui se transige à Trois-Rivières», a expliqué le porte-parole de la Sécurité publique de Trois-Rivières, Luc Mongrain.

Une perquisition a été réalisée l'année dernière sur le territoire.

Les effets du Fentanyl peuvent être mortels. Il est 40 fois plus puissant que l'héroïne, 100 fois plus que la morphine. Des milliers de personnes sont décédées au cours de la dernière année au pays en raison de surdose de cette drogue.

Un antidote est disponible en pharmacie.

«Si vous êtes un utilisateur de drogue ou que vous connaissez quelqu'un qui en achète sur le marché noir, il faut absolument vous rendre en pharmacie et demander le Naloxone. C'est sans prescription et ça peut sauver une vie», a fait savoir la Dre Milette.

La santé publique a l'intention d'intensifier la sensibilisation auprès des travailleurs de rue au cours des prochains mois.