Sortie de route mortelle à Cap-Saint-Ignace

Un homme de 53 ans originaire de Cap-Saint-Ignace, dans Chaudière-Appalaches, a effectué une sortie de route mortelle, mardi soir peu avant 22 h 30.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) du bureau de la municipalité régionale de comté (MRC) de Montmagny ont été appelés à se rendre sur la route Bellavance vers 22 h 30 et à leur arrivée, ils y ont trouvé un véhicule dans le fossé.

Le conducteur a été découvert inconscient à proximité de son véhicule.

Il a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.

«Aucune hypothèse n’est écartée dont la vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité. De plus, une autopsie sera effectuée afin de vérifier si un problème de santé pourrait être en cause dans cet événement», a indiqué Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.