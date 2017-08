Taylor Swift plongée dans 10 M$ de bijoux et diamants

On aurait pu croire à des effets spéciaux bien réalisés mais visiblement tout le monde s'est trompé. En effet dans son clip Look What You Made Me Do, on a pu voir Taylor Swift faire «trempette» dans une baignoire remplie de bijoux et de diamants.

Et d'après le bijoutier Neil Lane qui a participé au tournage, ces derniers étaient authentiques et vaudraient plus de 10 millions de dollars ! «J'ai dû vider dans mon coffre personnel pour ce tournage, a indiqué le bijoutier dans une interview pour Hollywood Life. Les producteurs voulaient obtenir un look ultra glamour et « over the top », du coup on leur a donné un accès inédit à ma collection. Et franchement c'est incroyable, les diamants n'ont jamais été aussi beaux !»

En plus des diamants, la baignoire de Taylor comprenait de nombreux bijoux extrêmement cher comme des bracelets, des boucles d'oreilles et des bagues. «C’était complètement surréaliste, précise l'une des sources qui était présente le jour du tournage. On avait des tonnes et des tonnes de carats en diamants».

Après que le styliste Joseph Cassell Falconer a littéralement nettoyé le magasin et le coffre de Neil Lane, les producteurs ont dû prendre d’énormes précautions pour garder les précieuses pièces en sécurité.

D'après une source interviewé par PageSix, un nombre «hallucinant » d'agents de sécurité ont été engagés pendant le tournage. Mais toute ces précautions et ce tournage hors norme semblent payer puisque le clip est devenue la vidéo la plus vue en moins de 24h avec un record de 43,2 millions de spectateurs.

Elle cumule à présent plus de 70 millions de vues, de quoi assurer le succès de la chanteuse pour son nouvel album Reputation.