Transcontinental vend trois hebdomadaires et ferme «Le Peuple Lévis»

Transcontinental poursuit la liquidation de ses journaux en vendant trois hebdomadaires et en fermant «Le Peuple Lévis».

«On a annoncé la fermeture immédiate du "Peuple Lévis" aux employés mercredi matin, a précisé Katherine Chartrand, directrice principale des communications chez Transcontinental, en entrevue téléphonique, mercredi. C’est une annonce difficile à prendre, mais on n’a pas trouvé preneur dans le processus de vente.»

Neuf personnes travaillaient pour cet hebdomadaire.

Vente de trois hebdos

Transcontinental a aussi cédé ses deux publications de Drummondville, «L'Express - Édition du mercredi» et «L'Express Week-end» à une entreprise dirigée par Dave Beaunoyer, qui était le directeur général de TC Media dans cette région du Centre-du-Québec. Les 19 employés de ces hebdomadaires ainsi que quatre faisant partie de l’équipe de production de TC Media se rapporteront à leur nouveau patron.

De son côté, «Le Peuple Lotbinière» a été vendu à Meliormédia qui emploiera dorénavant ses trois employés.

Transcontinental s’est entendue avec les dirigeants de ces trois publications pour continuer de les imprimer et de les distribuer. Les détails financiers de ces transactions n’ont toutefois pas été divulgués.

La multinationale basée à Montréal avait annoncé en avril qu’elle comptait se départir de tous ses journaux locaux et régionaux au Québec et en Ontario pour quitter presque entièrement le monde des médias. Depuis, elle s’est départie de publications en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Montérégie.

La compagnie a déjà vendu ses 13 journaux en Saskatchewan en 2016, ainsi que ses 28 journaux en Atlantique dans une transaction annoncée en avril.