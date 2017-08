Xavier Dolan jouera dans un film américain

Xavier Dolan a décroché un rôle dans le film américain Boy Erased, aux côtés des acteurs Russell Crowe et Nicole Kidman, selon ce qu’a rapporté mercredi après-midi le site spécialisé Hollywood Reporter.

Réalisé par Joel Edgerton (The Gift), ce film adapté du livre du même titre de Garrard Conley mettra aussi en vedette Cherry Jones, Lucas Hedges, Troye Sivan et Flea, le bassiste du groupe Red Hot Chili Pepper.

Le film racontera l’histoire d’un jeune homosexuel de 19 ans (Hedges) qui est forcé par ses parents très conservateurs (Russell Crowe et Nicole Kidman) de suivre une thérapie de réorientation sexuelle.

Ce sera la première fois que Xavier Dolan joue dans un film américain. Il a toutefois déjà joué en anglais, dans le film Elephant Song de Charles Binamé.

Comme réalisateur, Dolan a tourné récemment son premier film anglophone, The Death and Life of John F. Donovan.