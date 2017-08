Agropur devient l’unique propriétaire d’Aliments Ultima

Associée à parts égales avec la coopérative canadienne Agrifoods international, Agropur a acheté l’autre moitié qui lui manquait pour devenir l’unique propriétaire d’Aliments Ultima qui fait notamment les yogourts iögo et Olympic.

La coopérative basée à Longueuil a annoncé cette acquisition jeudi en vertu d’une entente conclue avec Agrifoods dont les détails financiers n’ont pas été dévoilés.

«Cette transaction s'inscrit dans la continuité et permet notre développement à long terme dans la catégorie du yogourt. Nous sommes toujours très fiers lorsque des actifs de transformation demeurent entre les mains de producteurs de lait canadiens», a mentionné René Moreau, président d'Agropur, par communiqué.

De son côté, le chef de la direction d'Agropur, Robert Coallier, a souligné la bonne collaboration avec Agrifoods au fil des ans.

«Notre relation d'affaires avec Agrifoods s'est avérée un partenariat fructueux avec notamment la création de la marque iögo, considérée par l'industrie comme un des plus grands lancements dans l'histoire alimentaire canadienne, et plus récemment la nouvelle image de marque d'Olympic, a-t-il précisé. Cette transaction représente une occasion unique de développement et d'optimisation de notre modèle d'affaires.»

Environ 660 personnes au Canada travaillent pour Aliments Ultima qui exploite une usine à Granby et une autre à Delta en Colombie-Britannique.