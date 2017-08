Allergies: que mettre dans la boîte à lunch de son enfant?

Qui dit rentrée scolaire dit aussi retour de la saison des lunchs, un casse-tête quotidien pour les parents, surtout considérant les nombreuses allergies alimentaires.

Comme on ne peut pas garantir un milieu sans allergène dans les écoles, on mise maintenant sur la sensibilisation des familles et l'éducation des jeunes en insistant sur l'importance de se laver les mains après avoir mangé et, surtout, ne jamais partager son dîner.

Stéphanie Côté, nutritionniste, a partagé quelques trucs avec Pierre Bruneau, au TVA Nouvelles 18 h.

Est-ce que les parents ont la responsabilité de ne pas mettre d’allergènes dans la boîte à lunch de leur enfant?

«Il y a des recommandations de ne pas mettre certains aliments allergènes, comme des noix et des arachides, mais il faut rappeler à nos enfants de ne pas partager leur lunch. Les enfants qui sont allergiques sont très sensibles à cette question-là et posent beaucoup de questions avant de manger des aliments qu’ils ne connaissent pas.»

On peut donc intégrer certains allergènes dans le lunch?

«On évite d’en mettre, idéalement. On se renseigne sur quelles sont les allergies dans le groupe de dineurs qui mangent avec notre enfant. Ça peut aider à cibler certains aliments précis. Et ça se peut qu’il n’y ait pas d’allergies dans son groupe.»

Quoi faire pour rendre les lunchs plus intéressants?

«On ne veut pas que ce soit trop répétitif, il faut avoir des idées pour agrémenter ce fameux lunch. Le thermos est un outil indispensable parce qu’il permet de ne pas avoir juste des lunchs froids et de ne pas faire la file pour le four micro-onde.»

Le sandwich est un classique du lunch. Comment peut-on le réinventer?

«On peut changer le pain, la garniture, ajouter un peu de croquant : on peut varier beaucoup sur le thème du sandwich, c’est inépuisable.»

Comment s’assurer que le lunch sera encore frais et sécuritaire à manger une fois l’heure du repas arrivée?

«Ça prend des bons contenants. De plus, le fameux "ice pack" est très important pour garder les aliments au frais et éviter que les enfants soient malades et aient des intoxications alimentaires.»