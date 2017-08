Bébé laissé seul lors d'un incendie: la mère parle

À LIRE ÉGALEMENT: Crack et prostitution: la gardienne a un lourd passé judiciaire

La maman du bébé qui a failli perdre la vie lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un édifice à logements du quartier Hochelaga-Maisonneuve s’est livrée en entrevue à TVA Nouvelles.

La mère de la petite fille de 1 an retrouvée seule et inanimée dans le logement était à l’extérieur de Montréal depuis mardi et devait revenir jeudi chez elle.

L’enfant fréquentait la garderie de jour, et une gardienne s’occupait d’elle en soirée.

La maman avait totalement confiance envers la femme qui devait s’occuper de sa fille et n’avait jamais douté de ses compétences. Ce n’est pas la première fois que cette femme gardait l’enfant.



Erik Peters/AGENCE QMI

«Ma fille l’adorait, a-t-elle expliqué au téléphone. Beaucoup de gens dans mon entourage l’ont rencontrée, ils avaient aussi confiance que moi en cette personne. Elle a toujours été très correcte avec ma fille. Elle n’a jamais manqué de rien avec elle. J’ai l’impression que ce n’était pas la même personne lorsque je l’ai vue aux nouvelles».

Vers 00 h 45, des agents du SPVM, se trouvant pour une autre affaire près des rues Dézéry et de Rouen, ont été interpellés par des citoyens, qui leur ont mentionné qu’il y avait un début d’incendie dans un appartement de la rue Dézéry.

À leur arrivée sur place, ils ont pu apercevoir une fumée dense qui s’échappait du bâtiment contenant huit logements. Des citoyens leur criaient qu’il y avait un bébé à l’intérieur de l’appartement du deuxième étage où l’incendie faisait rage.

Tout comme l’enfant, huit policiers ont été incommodés par la fumée et quatre d'entre eux ont été transportés à un centre hospitalier. De plus, un policier a subi des brûlures aux mains. On ne craint pas pour leur vie.

Les pompiers ont pris le relais et se sont ensuite assurés que le feu ne se propage pas aux autres logements, mais également aux bâtiments adjacents.

«C’est une chance que nous étions déjà là pour un autre événement. Si on était sur autre chose ailleurs, possiblement que l’enfant aurait péri et peut-être qu’il y aurait eu d’autres blessés, d’autres morts», a mentionné le sergent Hughes Thibault qui a fait partie des policiers qui ont sauvé la fillette.

Gardienne interpellée

L’enquêteur du SIM a mentionné qu’il s’agissait d’un feu de cuisson. Bien que l’incendie soit considéré comme étant accidentel, les policiers ont interpellé la femme qui gardait la fillette. Elle était à l'extérieur du logement lorsque l'incendie s'est déclaré.

Des accusations de négligence criminelle pourraient être déposées contre la femme de 49 ans. Il semble qu’elle s’était absentée du logement où se trouvait la fillette, lorsque le brasier a commencé.

Les dommages à l’immeuble sont évalués à 50 000 $.

Avant de quitter les lieux, les pompiers ont installé des détecteurs de fumées dans la moitié des appartements de l’immeuble puisqu’ils en étaient dépourvus.