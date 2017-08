Cartel de l'essence: des automobilistes recevront 10 $

Des automobilistes de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog recevront 10 $ dans le cadre du recours collectif intenté il y a neuf ans contre le cartel de l'essence.

Le cabinet d’avocats Bernier Beaudry, qui représente les membres de recours collectif, a annoncé jeudi l’approbation la veille, par la Cour supérieure du Québec, de l’entente de règlement partielle dans le cadre du recours collectif intenté contre des détaillants relativement à la détermination des prix de l’essence entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2006, dans ces quatre villes.

«Ces bons seront remis lors d’un achat de 20 $ ou plus d’essence dans les établissements participants, ou transmis par Postes Canada», peut-on lire dans le communiqué.

Ainsi, près de 17,3 millions $ ont été obtenus pour les quelque 200 000 personnes et entreprises visées, soit ceux qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise au cours de la période citée ci-haut.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle qui honore la patience des membres et tout le travail effectué depuis la mise en place de ce recours collectif il y a neuf ans, en juin 2008. Nous avons pu récupérer les sommes subtilisées aux consommateurs par les pétrolières et nous sommes heureux de confirmer que les gens seront dédommagés», a souligné Pierre LeBel, l’un des avocats responsables du dossier à Bernier Beaudry.

L’entente représente seulement 65 % des volumes d’essences totaux vendus dans les quatre marchés visés par le recours, lit-on également dans le communiqué.

Un autre recours collectif a été intenté et concerne 18 villes et municipalités, dont Coaticook, Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières. C’est le cabinet Paquette Gadler qui s’en occupe.