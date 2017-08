Chantiers routiers: la prudence est de mise

Le ministère des Transports tenait jeudi une journée de sensibilisation aux abords des chantiers routiers dans six régions du Québec, dont la Côte-Nord.

Douze accidents surviennent en moyenne chaque année dans la région et la principale cause est la distraction. Suivent la vitesse et le fait de suivre de trop près le véhicule qui nous précède.

Jean-Marc Lefrançois est signaleur routier depuis neuf ans. Il remarque avec les années que les automobilistes circulent rapidement et ne respectent pas toujours les limites de vitesse près des chantiers.

Son message est clair: ralentissez! Celui-ci semble porter ses fruits, car sur la Côte-Nord, le nombre d’accidents près des chantiers routiers est passé de 29 en 2011 à 12 en 2016.

Les policiers ont ciblé sept chantiers sur la Côte-Nord qui seront davantage surveillés, surtout à la veille d’un long congé en raison de la fête du Travail.