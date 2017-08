Crack et prostitution: la gardienne a un lourd passé judiciaire

La femme qui devait garder le bébé dans l’appartement où s’est déclenché un incendie accidentel, dans l’arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve, a un lourd passé judiciaire, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles.

Josée Milot, toujours interrogée par les enquêteurs du SPVM, pourrait faire face à une accusation de négligence criminelle.

Elle pourrait être de retour au tribunal vendredi pour être formellement accusée.

Lors de son arrestation, jeudi, Milot faisait l'objet d'un mandat d'arrestation pour non respect de ses conditions.

Depuis 1987, la femme de 49 ans a accumulé pas moins de 57 dossiers au criminel.

La femme a vécu de la prostitution pendant des années et a fait face à plusieurs accusations de voies de fait.

En 2012, la gardienne a plaidé coupable à une accusation de possession de crack en vue d’en faire le trafic.

À la suite de sa sentence, deux ans moins un jour à purger à la maison, l’accusée avait assuré faire de gros efforts pour s’en sortir et indiqué qu’elle souhaitait suivre une thérapie.

Rappel des faits

Des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont mis leur vie en danger afin de sauver une fillette d’un an qui avait été laissée seule dans un appartement, où un incendie s’était déclenché.

Vers 00 h 45, des agents du SPVM ont été interpellés par des citoyens, qui leur ont mentionné qu’il y avait un début d’incendie dans un appartement de la rue Dézéry.

À leur arrivée sur place, ils ont pu apercevoir une fumée dense qui s’échappait du bâtiment contenant huit logements. Des citoyens leur criaient qu’il y avait un bébé à l’intérieur de l’appartement du deuxième étage où l’incendie faisait rage.

«Ils sont entrés à l’intérieur à l’aide d’un extincteur et ils ont rampé jusqu’au poupon, qui était en détresse respiratoire», a mentionné Manuel Couture, porte-parole du SPVM.

Pour le chef des opérations du Service des incendies de Montréal (SIM), Benoit Martel, il s’agit d’un geste héroïque. «Étant donné qu’ils n’ont pas d’équipement respiratoire, ils ont mis leur vie en péril pour secourir le bébé et sans leur intervention, il aurait sûrement eu des séquelles ou il serait mort.»

Les policiers ont ensuite défoncé des portes pour évacuer les autres résidents.

Tout comme l’enfant, huit policiers ont été incommodés par la fumée et quatre d'entre eux ont été transportés à un centre hospitalier. De plus, un policier a subi des brûlures aux mains. On ne craint pas pour leur vie.

Les pompiers ont pris le relais et se sont ensuite assurés que le feu ne se propage pas aux autres logements, mais également aux bâtiments adjacents.

«C’est une chance que nous étions déjà là pour un autre événement. Si on était sur autre chose ailleurs, possiblement que l’enfant aurait péri et peut-être qu’il y aurait eu d’autres blessés, d’autres morts», a mentionné le sergent Hughes Thibault qui a fait partie des policiers qui ont sauvé la fillette.

«C’est spécial à vivre, cela donne des ailes et puis c’est une bonne fierté. Travailler ensemble, c’est bien», a-t-il ajouté.

Les dommages à l’immeuble sont évalués à 50 000 $.