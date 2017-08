De nouvelles stations BIXI dès l’an prochain

Des stations BIXI offrant le double de points d’ancrage seront installées dans les rues de Montréal dès la saison prochaine.

Actuellement, trois stations doubles sont testées dans la métropole, mais BIXI Montréal prévoit en déployer une dizaine le printemps prochain. Doublant la quantité d’espaces d’ancrage, elles sont à peine plus grosses que les régulières.

Ces installations permettront d’augmenter significativement le nombre de points d’ancrage. D’ici 2019, BIXI Montréal souhaiterait avoir deux fois plus d’espaces de stationnement que de bicyclettes. Ainsi, les usagers auraient davantage de points d'ancrage pour laisser leur BIXI une fois leur déplacement terminé.

Les stations doubles seront principalement déployées près des stations de métro où la demande de vélo en libre service est importante.

Cette grande nouveauté du Service de vélo-partage était présentée jeudi dans le cadre d’une visite du siège social de BIXI Montréal organisée dans le cadre du congrès du NABSA (North American Bike Share), réunissant les grands joueurs de l’industrie.

Au cœur de BIXI

En plus du siège social, les bureaux de BIXI renferment tous les ateliers et services, de la réparation à la répartition jusqu’à l’entreposage hivernal. À même ses installations, BIXI Montréal répare ses vélos, ses bornes et s'assure que chaque BIXI est au bon moment au bon endroit grâce à différents logiciels de localisation.

«Avec l’historique des stations, on est capables de dire quelle station il faut vider et lesquelles il faut remplir. Ensuite, on communique avec les chauffeurs qui redistribuent les BIXI», a indiqué Jordi Gauthier, qui travaille à la répartition.

75 réparations par jour

À l’atelier de réparation de vélos, qui est opéré par l’école-entreprise d’économie sociale CycloChrome, une moyenne de 75 vélos est réparée quotidiennement. En plus de l’entretien régulier, les réparations les plus fréquentes que subissent les BIXI se font aux pneus.

«On fait surtout face à des crevaisons et à de l’usure normale», a souligné Pierre-Luc Langlois, directeur général de ClycloChrome.

Les 33 employés de l’atelier s’activent toute l’année pour mettre en ordre les vélos. «L’hiver, on fait beaucoup d’entretien préventif, on connaît la durée de vie des pièces. On remplace et répare avant qu’il y ait des bris pendant la saison», a dit M. Langlois.