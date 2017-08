Des policiers sauvent la vie d’un bébé

Des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont mis leur vie en danger, dans la nuit de mercredi et jeudi, afin de sauver un bébé de 18 mois qui a été laissé seul dans un appartement, où un incendie a pris forme dans l’arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve.

Vers 00 h 45, des agents du SPVM, circulant près des rues Dézéry et de Rouen, ont été interpellés par des citoyens, qui leur ont mentionné qu’il y avait un début d’incendie dans un appartement de la rue Dézéry.

À leur arrivée sur place, ils ont pu apercevoir une fumée dense qui s’échappait du bâtiment contenant huit logements. Des citoyens leur criaient qu’il y avait un bébé à l’intérieur de l’appartement du deuxième étage où l’incendie faisait rage.

«Ils sont entrés à l’intérieur à l’aide d’un extincteur et ils ont rampé jusqu’au poupon, qui était en détresse respiratoire», a mentionné Manuel Couture, porte-parole du SPVM.

Pour le chef des opérations du Service des incendies de Montréal (SIM), Benoit Martel, il s’agit d’un geste héroïque. «Étant donné qu’ils n’ont pas d’équipement respiratoire, ils ont mis leur vie en péril pour secourir le bébé et sans leur intervention, il aurait sûrement eu des séquelles ou il serait mort.»

Les policiers ont ensuite défoncé des portes pour évacuer les autres résidents.

Tout comme l’enfant, huit policiers ont été incommodés par la fumée et quatre d'entre eux ont été transportés à un centre hospitalier. De plus, un policier a subi des brûlures aux mains. On ne craint pas pour leur vie.

Les pompiers ont pris le relais et se sont ensuite assurés que le feu ne se propage pas aux autres logements, mais également aux bâtiments adjacents.

L’enquêteur du SIM a mentionné qu’il s’agissait d’un feu de cuisson. Les dommages sont évalués à 50 000 $.

Bien que l’incendie soit considéré comme étant accidentel, les policiers ont procédé à l’arrestation de la dame qui avait le bébé à sa charge et des accusations de négligences criminelles pourraient être déposées contre elle.

Avant de quitter les lieux, les pompiers ont installé des détecteurs de fumées dans la moitié des appartements de l’immeuble puisqu’ils en étaient dépourvus.