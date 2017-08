Des récréations plus longues à l'école?

Des conseillères en santé publique suggèrent que l'on donne plus de temps libre aux enfants pour qu'ils soient plus attentifs en classe et plus en forme. Elles sont convaincues qu'on réglerait ainsi bien des problèmes.

À l'école, les enfants passent de 50 à 70% de leur temps assis. Des recherches menées dans des écoles primaires américaines ont démontré que plus longtemps les élèves travaillent sans pause, plus ils perdent de l'attention.

Volià pourquoi en Finlande, durant les six premières années scolaires, les élèves ont droit à une récréation de 15 minutes à l'extérieur après chaque période de 45 minutes de cours.

La Direction de santé publique et la Commission scolaire de Montréal n'en demandent pas tant.

«On souhaite que dans les écoles du Québec, chaque jeune puisse avoir droit à des périodes de récréation à un rythme régulier. Donc, périodes de récréation par jour, au moins de 15 minutes», explique Marylène Goudreault, conseillère en promotion de la santé pour la Direction de la santé publique de Montréal.

«En fait, la Commission scolaire de Montréal, depuis 2006, il y a une résolution au Conseil des commissaires qui oblige les écoles à avoir au moins deux moments de récréation, un le matin, un l'après-midi, de 15 minutes. Mais ce n’est pas uniforme dans toutes les commissions scolaires», ajoute Marie-Hélène Guimont, conseillère pédagogique en éducation physique à la Commission scolaire de Montréal.

Il est prouvé que les enfants ayant un trouble d'attention avec ou sans hyperactivité sont ceux qui en bénéficient le plus. Les enfants devraient bouger au moins 60 minutes par jour, mais seulement le tiers des 6 à 11 ans atteignent cette recommandation.

Aux États-Unis, des élèves d'une école primaire du Texas ont quatre périodes de récréation de 15 minutes par jour. Ceci ne serait toutefois pas applicable ici en raison des contraintes de temps, dit le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx.

Il y a une façon de contourner la rigidité des programmes. Par exemple, les enseignants pourraient faire 15 minutes d'activité physique en classe ou à l'extérieur dans leur période.

Les auteurs de ce document suggèrent différentes pistes d'action: s'assurer que les récréations se déroulent à l'extérieur ou prévoir dans la Loi sur l'instruction publique des précisions quant au lieu des pauses.