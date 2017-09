Elles volent 10 000 $ à une grand-maman en se faisant passer pour des policières

Deux jeunes femmes qui se sont fait passer pour des policières ont volé sans vergogne plus de 10 000 $ à une grand-mère habitant New York et son petit-fils.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Gloria Santos a de la difficulté à se le pardonner : la femme de 78 ans a laissé entrer chez elle les deux fausses policières, qui ont montré des badges ressemblant à celles du NYPD.

«Elles m’ont dit qu’elles étaient de la police et qu’elles cherchaient Christopher Hungria, raconte la victime à la chaîne CNN. Je leur ai dit qu’il n’était pas là.»

C’est alors que le duo se sépare et fouille l’appartement. C’est seulement après leur départ que la vieille femme a constaté le larcin dont elle venait d’être victime.

Et elles n’ont pas eu froid aux yeux : le petit coffre dans lequel se trouvait l’argent se trouvait dans un vivarium, au milieu de serpents que garde Christopher.

«Il y a peut-être deux ou trois personnes qui savent que je cache mon argent là, dit-il. Je ne sais pas si c’est un faux ami qui a avisé des gens mal intentionnés.»